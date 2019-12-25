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16:31 (мск), источник: Ведомости

Второй за сутки вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, сообщает пресс-служба управления МЧС по Коми. На борту было 23 человека, в том числе четыре члена экипажа. Все люди, находившиеся на борту, были эвакуированы. Никто из них не пострадал.

Источник: Igor Dvurekov/CC BY-SA 3.0

По данным ведомства, вертолет, следовавший по маршруту Усинск — Северная Хаяха, совершил вынужденную посадку в 1,5 км от буровой Северная Хаяха. Находившихся на борту вертолета доставят в город Усинск в Республике Коми.

Это вторая жесткая посадка Ми-8 за день. Ранее вертолет опрокинулся при жесткой посадке в Красноярском крае. На борту находился 21 человек, в том числе три члена экипажа. В результате инцидента пострадали 16 человек, 15 из них были госпитализированы, пишет РБК со ссылкой на краевой минздрав. По данным представителя прокуратуры, причиной жесткой посадки могло стать попадание вертолета в снежный вихрь на взлете.

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