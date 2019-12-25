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18:31 (мск), источник: РИА Новости

Хакеры, взломавшие базу РЖД, получили от 10 до 13 лет колонии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду приговорил к срокам от 10 до 13 лет колонии трех хакеров, взломавших базы РЖД и авиакомпании S7 для махинаций с фиктивным возвратом билетов, сообщили РИА Новости в суде.

Источник: РИА Новости

«Назначить наказание по совокупности преступлений Максиму Матюшеву 13 лет колонии строго режима, Андрею Жданову — 12 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Кириллу Кулабухову — 10 лет колонии общего режима», — гласит решение суда.

Это чуть меньше, чем просила прокуратура — обвинение настаивало на сроках от 10 до 15 лет. Суд признал хакеров виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации, а также в участии в организованном преступном сообществе.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, за время существования сообщества с 2013 по 2014 год его участники незаконно оформили свыше 5 тысяч электронных билетов более чем на 17 миллионов рублей.

Наличные деньги хакеры получали, сдавая билеты в железнодорожные кассы.

Процесс длился более года. За это время был допрошен 31 потерпевший, свыше 190 свидетелей, проживающих в различных регионах, исследовано более тысячи томов уголовного дела.

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Расследование этого дела вела следователь по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по ЦФО Евгения Шишкина, которую застрелили в октябре 2018 года возле ее дома в Подмосковье. По одной из версий, убийство связано как раз с расследованием в отношении хакеров.

Как писали СМИ, следствие считает российского IT-специалиста Ярослава Сумбаева организатором расправы, исполнителем — студента Абдулазиза Абдулазизова, а посредником — его несовершеннолетнего на момент преступления товарища из Санкт-Петербурга. Признавшие вину молодые люди в суде пояснили, что нашли объявление о заказе убийства в «даркнете», за его исполнение им причитался миллион рублей в биткоинах.

Сумбаев, которого Грузия выдала России в октябре, сейчас находится под стражей как раз за взлом баз РЖД и S7. Кроме того, его проверяют на причастность к еще 68 эпизодам различных преступлений, но не уточняется, есть ли среди них убийство следовательницы.

Его дело расследуется в рамках отдельного производства.

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