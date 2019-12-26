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00:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывший замминистра сдал адреса и пароли

Выявлено крупное мошенничество с IP-адресами.

Источник: РИА "Новости"

25 декабря стало известно о том, что в Москве заключили под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого полицией в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, господин Солдатов, являвшийся одним из создателей рунета, и его сообщники, один из которых находится в розыске, организовали вывод почти полмиллиона IP-адресов за границу, где они были зарегистрированы на чешскую компанию. Последняя, сдавая их в аренду или продавая, заработала миллионы долларов.

Бывшего замминистра Алексея Солдатова, выступающего одним из учредителей чешской компании Reliable Communications s.r.o., а также гендиректора ООО «Релком Групп» Евгения Антипова задержали сотрудники ФСБ и полиции. Обоих доставили к следователю главного следственного управления, возбудившего в отношении них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

После допросов в качестве подозреваемых господ Солдатова и Антипова отправили в Тверской районный суд. 13 декабря следователи ходатайствовали об избрании подозреваемым ареста, мотивируя это, в частности, тем, что за указанное преступление им грозит до десяти лет заключения; они имеют активы за границей; могут оказать давление на свидетелей и, вступив в сговор с неустановленными сообщниками, продолжить заниматься преступной деятельностью.

Однако судьи Мария Сизинцева и Алексей Криворучко ходатайства ГСУ ГУ МВД об арестах господ Солдатова и Антипова отклонили. Впрочем, и на свободе предприниматели не остались, поскольку обоих взяли под домашние аресты до 28 января 2020 года.

В ближайшее время им предъявят официальные обвинения, а пока подозреваемые не могут пользоваться интернетом и любыми средствами связи (за исключением вызова экстренных служб), покидать свои квартиры и вступать в контакты с другими фигурантами этого расследования. Адвокаты уголовное преследование клиентов комментировать не стали.

27 декабря Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия об аресте еще одного предполагаемого участника махинаций — совладельца Reliable Communications s.r.o. Алексея Шкиттина. По некоторым данным, предприниматель объявлен в федеральный розыск, который после заочного ареста станет международным. В ГУ МВД комментировать ситуацию не стали.

Алексей Солдатов — один из пионеров рунета. Он возглавлял вычислительный центр ИАЭ им. И. В. Курчатова, где зарождался советский и российский интернет и на базе которого возникла компьютерная сеть «Релком», позднее ставшая акционерным обществом.

В 1992 году на базе Курчатовского института был создан Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС), который долгое время был монополистом по многим вопросам, связанным с интернетом. Позднее он делегировал свои полномочия другим структурам, в числе которых Ru-Center и компания MSK-IX, контролируемая структурой «Ростелекома».

Как ранее писал «Ъ», незадолго до прекращения деятельности локального интернет-регистратора (Local Internet Registry, LIR), распределяющего IP-адреса, РосНИИРОС перевел внушительный их массив, около 490 тыс. IP-адресов четвертой версии протокола (IPv4), в пользу чешской компании Reliable Communications s.r.o., совладельцами которой являются Алексей Солдатов и Алексей Шкиттин. От РосНИИРОС соответствующий договор подписал Евгений Антипов.

С учетом исчерпания таких адресов в последние годы они стали ценным активом на вторичном рынке — их стоимость варьируется в пределах $20−25 за штуку. Таким образом, в распоряжении Reliable Communications s.r.o. оказался массив адресов приблизительной стоимостью $9,8−12,25 млн.

По словам собеседников «Ъ» в отрасли, многие клиенты LIR РосНИИРОС, в том числе коммерческие и государственные структуры, после прекращения его деятельности оказались вынуждены платить за аренду IP-адресов чешской структуре, что сопровождалось поднятием тарифов. Один из источников также утверждал, что некоторые клиенты были введены в заблуждение: они полагали, что IP-адреса перейдут к ним, тогда как на деле они оказались у чешской компании.

«РосНИИРОС должен был ликвидироваться в мае 2019 года: с этого момента весь LIR замораживается и передается в общий пул RIPE NCC. Учитывая эту ситуацию, руководство РосНИИРОС приняло решение передать клиентов и адреса другим LIR», — сообщал «Ъ» Алексей Шкиттин. IP-адреса переданы по стандартной процедуре трансфера, предусмотренной соглашением с RIPE NCC (региональный интернет-регистратор, RIR), утверждал он. 25 декабря господин Шкиттин для комментариев не был доступен.

Алексей Соковнин, Дмитрий Шестоперов

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