00:58 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Бывший замминистра сдал адреса и пароли
Выявлено крупное мошенничество с
25 декабря стало известно о том, что в Москве заключили под домашний арест бывшего заместителя министра связи РФ Алексея Солдатова, подозреваемого полицией в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, господин Солдатов, являвшийся одним из создателей рунета, и его сообщники, один из которых находится в розыске, организовали вывод почти полмиллиона
Бывшего замминистра Алексея Солдатова, выступающего одним из учредителей чешской компании Reliable Communications s.r.o., а также гендиректора ООО «Релком Групп» Евгения Антипова задержали сотрудники ФСБ и полиции. Обоих доставили к следователю главного следственного управления, возбудившего в отношении них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
После допросов в качестве подозреваемых господ Солдатова и Антипова отправили в Тверской районный суд. 13 декабря следователи ходатайствовали об избрании подозреваемым ареста, мотивируя это, в частности, тем, что за указанное преступление им грозит до десяти лет заключения; они имеют активы за границей; могут оказать давление на свидетелей и, вступив в сговор с неустановленными сообщниками, продолжить заниматься преступной деятельностью.
В ближайшее время им предъявят официальные обвинения, а пока подозреваемые не могут пользоваться интернетом и любыми средствами связи (за исключением вызова экстренных служб), покидать свои квартиры и вступать в контакты с другими фигурантами этого расследования. Адвокаты уголовное преследование клиентов комментировать не стали.
27 декабря Тверской райсуд рассмотрит ходатайство следствия об аресте еще одного предполагаемого участника махинаций — совладельца Reliable Communications s.r.o. Алексея Шкиттина. По некоторым данным, предприниматель объявлен в федеральный розыск, который после заочного ареста станет международным. В ГУ МВД комментировать ситуацию не стали.
В 1992 году на базе Курчатовского института был создан Российский
Как ранее писал «Ъ», незадолго до прекращения деятельности локального
По словам собеседников «Ъ» в отрасли, многие клиенты LIR РосНИИРОС, в том числе коммерческие и государственные структуры, после прекращения его деятельности оказались вынуждены платить за аренду
«РосНИИРОС должен был ликвидироваться в мае 2019 года: с этого момента весь LIR замораживается и передается в общий пул RIPE NCC. Учитывая эту ситуацию, руководство РосНИИРОС приняло решение передать клиентов и адреса другим LIR», — сообщал «Ъ» Алексей Шкиттин.
Алексей Соковнин, Дмитрий Шестоперов