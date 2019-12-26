03:27 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Кибермошенникам выписали билеты в колонию
Участники «билетной мафии» получили суровые сроки.
Басманный суд Москвы вынес приговор участникам преступного сообщества, которое взламывало сайты организаций, торгующих железнодорожными билетами, и оформляло проездные документы на подставных лиц, сдававших их за наличные. Потерпевшие компании от действий «билетной мафии» понесли ущерб на общую сумму 17 млн руб. Дело приобрело широкий резонанс после убийства полицейского Евгении Шишкиной, которая его расследовала. Трое злоумышленников получили от 10 до 13 лет колонии, предполагаемый лидер ОПС недавно был выдан России Грузией, его дело выделено в отдельное производство.
Масштабные махинации с железнодорожными билетами сотрудники МВД раскрыли в 2014 году. Тогда было задержано сразу несколько человек, однако предполагаемый основной организатор афер Ярослав Сумбаев успел уехать в Грузию и был объявлен в международный розыск.
Уголовные дела, возбужденные по фактам мошенничества в сфере компьютерной информации, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.6 УК РФ), вела следователь управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу подполковник юстиции Евгения Шишкина. Вскоре с ней вступил в переписку в мессенджере Сумбаев. Хакер высказывал свое мнение об уголовном деле. Госпожа Шишкина докладывала о несанкционированных контактах руководству, отмечая, что фигуранты дела пытаются оказать на нее давление.
В феврале 2018 года на следователя было совершено первое покушение. Преступник ждал госпожу Шишкину возле ее дома. Тогда ей удалось убежать от преступника и закрыться в своем подъезде, а тот в отместку сжег ее оставленный во дворе Lexus RX 300. Вторая попытка в октябре того же года завершилась трагично: госпожа Шишкина была застрелена. После этого уголовные дела, находившиеся в производстве Евгении Шишкиной, были взяты под контроль руководством следственного департамента МВД РФ. В результате, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, «масштабная и кропотливая работа сотрудников транспортной полиции позволила установить 29 лиц и выявить 65 эпизодов их противоправной деятельности, собрать необходимую доказательную базу».
По версии следствия, кибермошенники взламывали сайты крупных туроператоров в разных городах России, подключенных к электронной системе РЖД по дистанционной продаже железнодорожных билетов, а затем оформляли проездные документы на фамилии специально нанятых студентов. Те, в свою очередь, забирали в кассах якобы приобретенные для них туроператором по безналичному расчету билеты, а затем сдавали их, получая уже наличные. По данным обвинения, махинаторы за несколько лет сумели обмануть 31 компанию, нанеся ущерб в размере 17,5 млн руб. В целях конспирации фигуранты использовали анонимные открытые
По итогам расследования с учетом масштабов деятельности, жесткой иерархии в группировке, распределения доходов и ролей между ее членами к статье о компьютерном мошенничестве следствие добавило и ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).
Перед Басманным судом столицы предстали Максим Матюшев, Андрей Жданов и Кирилл Кулабухов. Все они были признаны виновными в том или ином количестве преступных эпизодов и получили соответственно 13, 12,5 и 10 лет колонии. Как ранее сообщал «Ъ», предполагаемый лидер ОПС Сумбаев был задержан в Грузии в ноябре 2018 года. Вопрос о его экстрадиции решался довольно долго и сопровождался скандалами: грузинская оппозиция утверждала, что хакера в России преследуют по политическим мотивам. Однако недавно он был передан России, его дело расследуется. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, он проверяется и на возможную причастность к покушению на следователя Шишкину.
Александр Александров