07:32 (мск), источник: РИА Новости
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
РАККА (Сирия), 26 дек — РИА Новости. Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке
«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.
Террористы ИГ* захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года — оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году провозгласили «столицей» ИГ*. На центральной площади города
В октябре 2017 года «Сирийские демократические силы» при поддержке авиации международной коалиции освободили Ракку после многомесячной военной операции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был разрушен и до сих пор не восстановлен. В октябре отряды сирийской армии вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты.
*Террористическая организация, запрещенная в России.