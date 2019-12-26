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07:32 (мск), источник: РИА Новости

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

РАККА (Сирия), 26 дек — РИА Новости. Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин — стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.

Источник: РИА Новости

«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.

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Телль-Самин находится в 26 километрах от Ракки — бывшей «столицы» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ*). Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные. Власти Сирии ранее заявляли, что пока пункт контролировали США, боевикам удавалось провозить по соседним дорогам оружие.

Террористы ИГ* захватили древний сирийский город Ракка, являющийся центром одноименной провинции, весной 2013 года — оттуда бежали не менее 250 тысяч жителей. В 2014 году провозгласили «столицей» ИГ*. На центральной площади города Ан-Наим проводились казни. В городской черте и пригородах до сих пор находят захоронения жертв боевиков.

В октябре 2017 года «Сирийские демократические силы» при поддержке авиации международной коалиции освободили Ракку после многомесячной военной операции. В ходе массированных бомбардировок и действий проамериканских курдских формирований город был разрушен и до сих пор не восстановлен. В октябре отряды сирийской армии вошли в Ракку и установили там свои наблюдательные пункты.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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