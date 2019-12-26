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08:30 (мск), источник: ТАСС

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник в правоохранительных органах.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Среди арестованного имущества земельные участки и объекты недвижимости Арсланова, общая стоимость которых составляет несколько млн рублей. Арест имущества проведен в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ (“Мошенничество в особо крупном размере”), в котором обвиняют замглавы Генштаба», — сказал собеседник агентства.

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Источник ТАСС также подчеркнул, что в настоящий момент Арсланов обжаловал в суде вышестоящей инстанции арест своего имущества. «Поэтому в силу решение об аресте не вступило», — отметил он. Также собеседник агентства добавил, что Арсланов продолжает занимать должность замглавы Генштаба ВС РФ, однако сейчас ушел в отпуск и фактически свои служебные обязанности не выполняет.

Ранее сообщалось, что срок следствия по делу Арсланова продлен до 6 февраля 2020 года. Его считают причастным к уголовному делу «Воентелекома». Оно было возбуждено в 2013 году на основании материалов проверки, полученных из Главной военной прокуратуры. Сумма ущерба по нему составляет 460 млн рублей. По данным следствия, глава компании Александр Давыдов и ряд его сообщников при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы.

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По делу проходит и бывший руководитель первого управления Главного управления связи (ГУС) Минобороны РФ, генерал-майор Александр Оглоблин. Он признал вину и заключил сделку со следствием, условием которой была дача показаний на других фигурантов. В частности, он дал показания на Арсланова, благодаря которым последнему предъявили обвинение. Он обвиняется в махинациях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи, ее необходимо было перевести с аналоговой на цифровую. Подрядчиком и исполнителем этих работ стала компания «Воентелеком».

По версии следствия, Оглоблин через структуры этой компании организовал поставку низкокачественных маршрутизаторов по завышенным ценам. По делу также проходит начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ, внук маршала авиации СССР, полковник Павел Кутахов. В настоящий момент он находится в СИЗО.

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