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11:43 (мск), источник: Life.ru

На главу района в Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов в тяжёлом состоянии. Его доставили в реанимацию ближайшей больницы.

Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов серьёзно пострадал при взрыве. Как стало известно Лайфу, СВУ сдетонировало недалеко от служебного автомобиля чиновника.

В момент взрыва Фролов находился в салоне машины. На громкий хлопок выбежала его соседка и сразу позвонила в службу 112. Фролова в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы.

На месте происшествия работают следователи, организаторов покушения на убийство разыскивают.

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