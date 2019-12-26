16:15 (мск), источник: Коммерсантъ
Из Краснодара со спецназом
Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е. Н. О. Т. корп.».
Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е. Н. О. Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»). Участники расследования пришли к известному российскому
Обыски одновременно начались по нескольким адресам около 8 часов утра. Согласно протоколу, в двухкомнатной квартире спецкора «Новой газеты» Юлии Полухиной находились двое маленьких детей и ее 90-летняя бабушка. Целью обыска в постановлении следователя СУ СКР по Краснодарскому краю Анатолия Шутенко было обозначен поиск предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Полухина, как указано в протоколе, добровольно выдала следователю ноутбуки Asus и Apple, а также Iphone XR и два внешних диска. Журналистка предоставила следствию пароли доступа к электронным устройствам, после чего все они были опечатаны и изъяты.
Как рассказали «Ъ» в «Новой газете», Полухина сама сообщила в редакцию об обыске. В квартиру, где проводились следственные действия, приехал ее бывший муж и забрал детей. В протоколе отмечено, что бабушка и дети в обыске не участвовали.
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Около 8 часов утра в квартиру, это происходило в Москве, где живет Юля с двумя несовершеннолетними детьми, пришли четыре следователя краснодарского ФСБ и два бойца СОБРа и сообщили, что они сейчас будут проводить обыск. Юля успела связаться со своим бывшим мужем, чтобы он приехал, забрал детей, увез в школу. Начался обыск, и дальше связь с ней была потеряна. И к моменту, когда приехал адвокат, в квартире уже никого не было. И где сейчас находится наш спецкор, нам неизвестно. У нас, конечно, очень много вопросов к тем, кто все это организовал. Мы предполагаем, что это связано с ее материалами по Краснодару. Вышло ее расследование относительно так называемой ЧВК «Е. Н. О. Т. корп.». Это люди, которые раньше засветились на Донбассе, после окончания боевых действий вернулись в Россию и стали встречаться в разных сомнительных делах. И вот в Краснодаре 11 человек задержано, их обвиняют в захвате собственности. Она была знакома с «Е. Н. О. Т. корп.» еще по Донбассу, и она писала о том, что вот их стали арестовывать и сажать в Краснодаре.
Журналистку отвезли в ГУ МВД по Москве (Петровка, 38), где располагается штаб расследования. Туда же после обыска отвезли Ксению Молокоедову — супругу Андрея Молокоедова, советника известного российского
Обыски были проведены и у академика — в его загородном доме и квартире. Адвоката в квартиру не пустили, мотивировав это тем, что у него нет договора с Пальцевым. Защитник, посчитавший, что это «правовой беспредел», обратился с жалобами в прокуратуру и СКР. После завершения обыска задерживать академика Михаила Пальцева не стали.
В «Новой газете» связали обыск с публикациями журналистки, в которых рассказывалось о событиях на Востоке Украины и ЧВК «Е. Н. О. Т. корп.». Между тем в материалах уголовного дела, явившегося поводом для визита краснодарских силовиков в Москву, ей отводится далеко не последняя роль.
Михаил Пальцев строил дом в пригороде Туапсе, однако вначале помогавший ему Супонев затем стал ему активно мешать. В результате стороны написали друг на друга заявления. Академик и его супруга обвиняли бывшего партнера в хищении автомобиля и денег, но ход дали заявлению туапсинца, утверждавшего, что у него вымогают средства советник академика и бойцы ЧВК.
Затем в дело попали два майора УФСБ по Москве и области, которые, по версии краснодарского следствия, также использовали «енотов» в качестве силовой поддержки, но уже в столичном регионе. Сейчас в уголовном деле говорится о создании оргпреступного сообщества и банды (ст. 209 и 210 УК РФ), которые совершали вымогательства, разбои и кражи (ст. 163, 162 и 158 УК РФ). В СУ СКР по Краснодарскому краю от комментариев воздержались.
Николай Сергеев, Муса Мурадов