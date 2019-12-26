17:59 (мск), источник: РИА Новости
Житель Йошкар-Олы украл у бывшей девушки елку и новогодние игрушки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Житель
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из её квартиры пропали два сотовых телефона, ёлка, новогодние игрушки и люстра. При этом, повреждений на двери не было.
«Сотрудники полиции установили подозреваемого, им оказался бывший сожитель потерпевшей. Злоумышленник признался, что проник в квартиру, воспользовавшись ключами, которые у него остались после расставания с хозяйкой квартиры. Вещи он похитил для личного пользования и люстру уже повесил в своей квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)», — говорится в сообщении.