Мать и сестру экс-сенатора Рауфа Арашукова объявили в розыск

Ранее в четверг стало известно, что против матери и сестры Рауфа Арашукова возбуждены уголовные дела о растрате.
«Мама и сестра Рауфа Арашукова объявлены в федеральный розыск, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК Российской Федерации. Были объявлены в розыск в конце октября», — сказала Андреева.
Как следует из оглашенных в Басманном суде Москвы, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении меры пресечения Арашуковым, материалов, женщинам вменяется фиктивное трудоустройство на предприятиях «Газпрома» в Ставрополе.
Адвокат отца экс-сенатора Владимир Постанюк выразил недоумение, «зачем следствие возбудило уголовное дело в отношении сестры Рауфа».
Она якобы 9 лет не ходила на работу, но она находилась в декрете, потому что родила пятерых детей. По поводу мамы Рауфа Нелли, якобы в какой-то день она не выходила на работу, когда-то опаздывала, следствие считает, что в день невыхода на работу она якобы похитила эти деньги.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома». Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.