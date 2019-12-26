Волонтеры нашли пропавшую 16 лет назад девушку

Волонтеры регионального подразделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям разыскали родственников девушки, которая пропала 16 лет назад. Как рассказала «Ъ» руководитель организации Оксана Василишина, девушка потерялась, будучи подростком, из-за провалов в памяти, так как имеет отклонения в развитии. Все это время она находилась в психоневрологическом интернате.
«О Юле (так зовут девушку) мы узнали от своих знакомых в феврале этого года. Наши волонтеры начали рассылать ориентировки по всем поисковым отрядам. 20 декабря нам на горячую линию поступил звонок, и мужчина сказал, что узнал в девушке свою сестру. Родные заберут Юлю, сейчас они восстанавливают документы, так как у нее паспорт 14-летней», — рассказала Оксана Василишина. Она отметила, что девушка родом из Томска.
«Это не первый такой случай, до этого мы уже находили родственников людей, которые пропадали десять лет назад», — уточнила руководитель организации.
Девушка пропала в 2003 году и каким-то образом смогла добраться из Томска в Красноярск. Сотрудники полиции обнаружили ее возле одного из продуктовых магазинов города. При осмотре медиками скорой помощи у Юлии установили тяжелую умственную отсталость, в связи с чем ее поместили в Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 1. Специалисты медучреждения провели с ней беседу и определили примерный возраст — 14−16 лет. Так как девушка не могла сообщить о себе данные, было заведено разыскное дело по установлению личности.
«В течение ведения разыскного дела выборку делали по детям, запрашивалась информация обо всех несовершеннолетних, местонахождение которых не установлено, однако сведений, представляющих оперативный интерес, не поступало», — рассказали «Ъ» в пресс-службе краевого МВД, отметив, что разыскные задания из других регионов не приходили, а мероприятия «по установлению личности данной девушки результата не дали». В конце декабря 2014 года разыскное дело закрыли в связи с истечением срока давности.
По информации краевого МВД, в начале этого года в управление уголовного розыска обратились сотрудники психоневрологического диспансера с просьбой помочь получить документы для Юлии. После этого работники уголовного розыска выехали в больницу и составили фотоориентировку, которую затем передали волонтерским организациям. В конце декабря местные жители Томской области по фотографии опознали свою сестру Юлию. На момент исчезновения (в 2003 году) ей было 25 лет. По заявлению родных в милиции Томска было заведено разыскное дело в отношении без вести пропавшей.
«В то время как в Красноярске пытались установить личность неизвестного несовершеннолетнего ребенка, возраст которого врачами был установлен 14−16 лет, юная внешность Юли и сильное отставание в развитии сыграли трагическую роль», — пояснили «Ъ» в краевом МВД.
По словам Оксаны Василишиной, считать такой случай прецедентным нельзя. «Полиция работала в своем направлении, мы — в своем. Полиция отправляет запросы по базам, и если такого человека нет, то найти его невозможно. Таких случаев очень много, это просто стечение обстоятельств», — поясняет Оксана Василишина.
Юлия Сасевич, Новосибирск.