21:20 (мск), источник: Коммерсантъ
Юрий Чайка изучит трех сестер
Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян.
Как стало известно «Ъ», Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по громкому делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Какие именно нарушения надзорное ведомство нашло в материалах вызвавшего большой резонанс расследования, пока неизвестно. Впрочем, сами следователи Следственного комитета России с этими выводами не согласны и уже обжаловали решение о возврате уголовного дела у самого генпрокурора Юрия Чайки.
По словам осведомленных источников «Ъ» в силовых структурах, решение о возврате уголовного дела в Следственный комитет России (СКР) принял заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь, к которому оно поступило из главного следственного управления СКР.
Как отметил собеседник «Ъ», следствие посчитало, что за почти полтора года тщательного расследования была установлена вина девушек.
Впрочем, привлекать к ответственности представители СКР предлагали лишь старших сестер — Кристину и Ангелину, которым сейчас 20 и 19 лет соответственно. Младшей же Марии на момент совершения преступления не было 18 лет. Кроме того, следователи и эксперты сделали вывод, что девушка вообще была невменяемой в тот момент. В результате старших сестер СКР предлагает привлечь к ответственности за убийство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ней им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, в то время как Марии, скорее всего, грозит лишь направление на принудительное лечение.
Между тем Виктор Гринь посчитал, что в обвинительном заключении имеются серьезные нарушения, при которых утверждать его и направлять в суд для рассмотрения по существу нельзя. В чем именно они заключаются, пока неизвестно.
Впрочем, следователи СКР все равно с позицией прокуратуры не согласились. В результате решение господина Гриня было обжаловано у его непосредственного руководителя — генпрокурора Юрия Чайки. Он, как последняя инстанция, своего мнения еще не высказал.
Адвокаты сестер Хачатурян прокомментировать сложившуюся ситуацию не смогли, сославшись на отсутствие достоверных данных. Между тем на днях у их подзащитных истекает срок наложенного судом запрета определенных действий.
Напомним, что после убийства в июле 2018 года их отца, которому были нанесены множественные ножевые ранения, Кристина, Ангелина и Мария Хачатурян были арестованы и помещены в СИЗО. Их защита, не отрицая самого факта расправы с 57-летним Михаилом Хачатуряном, тем не менее настаивала на оправдании и освобождении девушек.
Следователи СКР возбудили в отношении уже погибшего Хачатуряна уголовное дело и вскоре прекратили в связи с его смертью.
Хотя, по некоторым данным, следователи посчитали, что конфликты между отцом и дочерями возникали по самым разным поводам, мужчина просто плохо справлялся с воспитанием детей, будучи человеком грубым на язык, а потому говорившим в гневе много лишнего. Дело сестер Хачатурян быстро приобрело большой резонанс и буквально раскололо общество.
В таких условиях суд, как сообщал «Ъ», освободил девушек из СИЗО под запрет определенных действий. В частности, им не разрешено выходить из дома, общаться с
Старшие сестры, по некоторым данным, находятся сейчас в Московской области, а младшая — в Москве. 28 декабря истекает последний срок судебного запрета. При этом, как следует из базы данных Мосгорсуда, ни следователи СКР, ни представители прокуратуры с ходатайством о продлении сроков пока не обращались. Согласно УПК, это означает, что еще перед Новым годом запрет закончится и с сестер Хачатурян снимут браслеты. При этом остальные запреты останутся в силе до их отмены или назначения другой меры пресечения.
Сергей Сергеев, Николай Сергеев