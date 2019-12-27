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06:13 (мск), источник: ТАСС

Самолет авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома Алма-Аты

По предварительным данным МВД Казахстана, погибли девять человек, еще девять человек пострадали.

НУР-СУЛТАН, 27 декабря. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевший в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан, упал в районе жилого сектора, ведется эвакуация. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

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«При взлете пассажирского самолета, выполнявшего рейс Алматы — Нур-Султан, авиакомпании Bek Air произошло его падение в районе жилого сектора. На борту — 95 пассажиров и пять членов экипажа. На месте работают спасатели, медицинские службы и сотрудники правоохранительных органов. Идет эвакуация», — информировали в ведомстве. По его данным, создан оперативный штаб, работает горячая линия.

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Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс по направлению Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. По предварительной информации, погибли девять человек, еще девять человек пострадали. По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, среди пострадавших шестеро детей.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, его флот состоит из среднемагистральных пассажирских самолетов Fokker 100. До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены. Для расследования причин ЧП создана правительственная комиссия, которая вылетит на место происшествия.

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