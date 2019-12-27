После крушения самолета в Алма-Ате 60 человек получили медпомощь

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.
На странице аэропорта Алма-Аты в Facebook опубликован «предварительный список выживших пассажиров, которым оказана медицинская помощь». В нем 60 человек.
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