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08:51 (мск), источник: РИА Новости

После крушения самолета в Алма-Ате 60 человек получили медпомощь

НУР-СУЛТАН, 27 дек — РИА Новости. Шестьдесят человек выжили и получили медицинскую помощь после крушения самолета в Алма-Ате, сообщила пресс-служба аэропорта города.

Источник: РИА "Новости"

Рейс авиакомпании Bek Air по направлению Алма-Ата — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. По последним данным мэрии Алма-Аты, жертвами крушения самолета стали 14 человек, 35 пострадали. Россиян на борту разбившегося самолета не было, сообщило генконсульство. Полеты самолетов типа Fokker-100 и авиакомпании Bek Air приостановлены.

На странице аэропорта Алма-Аты в Facebook опубликован «предварительный список выживших пассажиров, которым оказана медицинская помощь». В нем 60 человек.

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