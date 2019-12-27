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09:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Число жертв авиакатастрофы в Казахстане увеличилось до 15

Один из пострадавших при крушении пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air умер в больнице, сообщил руководитель алма-атинского городского управления здравоохранения Тлеухан Абилдаев.

Количество погибших в авиакатастрофе увеличилось до 15. Лайнер Fokker-100 выполнял рейс в Нур-Султан из Алма-Аты, на борту были 93 пассажира и пять членов экипажа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Всего в больницы были доставлены 66 человек, 50 из них госпитализированы. 12 госпитализированных в тяжелом состоянии», — сказал господин Абилдаев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

Пока неизвестно, что послужило причиной крушения самолета. При взлете лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание.

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Опубликовано Международный аэропорт Алматы/Almaty international airport Четверг, 26 декабря 2019 г.

Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Также временно прекращена деятельность Bek Air. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные будут наказаны.

Во время загрузки произошла ошибка.
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