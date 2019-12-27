09:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Число жертв авиакатастрофы в Казахстане увеличилось до 15
Один из пострадавших при крушении пассажирского самолета казахстанской авиакомпании Bek Air умер в больнице, сообщил руководитель
Количество погибших в авиакатастрофе увеличилось до 15. Лайнер Fokker-100 выполнял рейс в
«Всего в больницы были доставлены 66 человек, 50 из них госпитализированы. 12 госпитализированных в тяжелом состоянии», — сказал господин Абилдаев журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с