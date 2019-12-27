Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Главные события 2019 года в политике и не только 2019-й стал годом победы над ИГИЛ — группировкой, запрещенной в России и многих других странах
Фоторепортажи
10В центре Москвы произошла стрельба
14Католики всего мира встретили Рождество
12:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года обрушился подъезд в жилом доме. Ранее Тelegram-канал Baza анонсировал премьеру фильма «Мы знаем, что случилось в Магнитогорске», назвав произошедшее терактом.

Источник: РИА "Новости"

«Это слухи, информация не соответствует действительности, был взрыв газа», — сказал Песков.

Новость
ВЦИОМ назвал приоритетную у россиян версию взрыва в Магнитогорске

Ранее Baza сообщила, что в рамках работы над фильмом журналистам удалось найти владельцев взорвавшейся квартиры. «Мы поговорили с магнитогорскими газовщиками. Мы нашли документы, которые не оставляют сомнений. Это был теракт», — отмечается в сообщении.

Напомним, в результате взрыва в Магнитогорске погибли 39 человек. Обрушился один из подъездов многоэтажки. Седьмой и восьмой этажи впоследствии были полностью демонтированы. Президент Владимир Путин потребовал расселить весь дом.

После поручения президента тогдашний губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что на расселение дома потребуется один год. Главгосэкспертиза признала здание пригодным для проживания.

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске. Однако СКР настаивает, что приоритетной версией ЧП в Магнитогорске остается взрыв газа.

6
фотографий
6
фотографий
 Премьера новой версии песни Цоя
Темное прошлое пилота Су-57, упавшего под Хабаровском
РФ и Украина договорились обнулить взаимные претензии по газу
Мария Захарова станцевала на корпоративе в МИДе (видео)
Forbes назвал самого успешного миллиардера десятилетия в России
Чем нам запомнился уходящий год (видео)
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Росстат дал прогноз изменения численности населения к 2036 году
Здоровье
Назван простой способ продлить свою жизнь Нужно чаще уделять время искусству.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек Легендарная актриса и режиссер ушла из жизни в возрасте 86 лет
Авто
Самые важные автомобильные новинки 2020 года (фото) Из года в год автопроизводители презентуют рестайлинговые версии уже полюбившихся моделей и абсолютно новые, только вышедшие с конвейера. Аналитическое агентство «Автостат» подготовило календарь новинок, а мы выбрали в нем самые ожидаемые модели
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Каким для Вас был 2019 год? 321
Отношение к смерти. 279
Муж тратит часть зарплаты на свое усмотрение, я тоже так хочу 277
Сказка Мастера. Часть 3 195
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Москва заботится. Пожилым москвичам доступны следующие льготы
Эффект МЦД. К чему привел запуск первых маршрутов
Скорая выехала. Врачи рассказали, что происходит на самом деле
Подарки для всех. Ярмарка новогоднего настроения
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь