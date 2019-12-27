Песков назвал слухами версию о теракте в Магнитогорске

12:58 (мск), источник: Коммерсантъ
«Это слухи, информация не соответствует действительности, был взрыв газа», — сказал Песков.
Ранее Baza сообщила, что в рамках работы над фильмом журналистам удалось найти владельцев взорвавшейся квартиры. «Мы поговорили с магнитогорскими газовщиками. Мы нашли документы, которые не оставляют сомнений. Это был теракт», — отмечается в сообщении.
Напомним, в результате взрыва в Магнитогорске погибли 39 человек. Обрушился один из подъездов многоэтажки. Седьмой и восьмой этажи впоследствии были полностью демонтированы. Президент Владимир Путин потребовал расселить весь дом.
После поручения президента тогдашний губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что на расселение дома потребуется один год. Главгосэкспертиза признала здание пригодным для проживания.
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске. Однако СКР настаивает, что приоритетной версией ЧП в Магнитогорске остается взрыв газа.