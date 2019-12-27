15:22 (мск), источник: Авто Mail.ru
В Москве угнали лимузин Сталина
Машину, возившую советского лидера, увезли на эвакуаторе прямо из гаража.
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Машину, возившую советского лидера, увезли на эвакуаторе прямо из гаража.
В Москве неизвестные похитили автомобиль ЗИС-115, на котором возили Иосифа Сталина. Ночью 27 декабря шестеро мужчин проникли в гараж на севере столицы, где находилась раритетная машина, погрузили ЗИС на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении, сообщает издание BAZA.
Автомобиль был не на ходу. По информации BAZA именно эта машина с 1949 года была служебным автомобилем советского лидера, а сейчас ЗИС принадлежит начальнику службы безопасности украинского олигарха Руслана Тарпана.