21:27 (мск), источник: ТАСС
Суд в США счел слишком мягким приговор пособнику террористов
Избранная мера наказания в виде 17 лет лишения свободы на 80% меньше рекомендованных законом 85 лет, указано в судебном постановлении.
Заключение, датированное 27 декабря, принято с учетом мнения коллегии в составе трех судей, включая Хосе Кабранеса. «Суд второго округа распорядился определить новую меру наказания Фариду Мамуни, который был приговорен судьей Марго Броди к 17 годам тюрьмы за оказание материальной поддержки ИГ и за несколько попыток убить ножом специального агента ФБР по месту жительства ответчика на [острове]
Он и остальные члены коллегии судей сочли, что приговор игнорирует серьезность преступления ответчика. «Явно неверная оценка доказательств заставила нас прийти к четкому и твердому убеждению в совершенной ошибке, которая привела к поразительно мягкому наказанию. Оно в случае исполнения нанесет урон отправлению правосудия в нашей стране», — отмечается в постановлении судей.
Согласно материалам дела, Мамуни, начиная с 2015 года, с сообщниками помогал переправлять лиц из США в Сирию с целью их вступления в ряды боевиков ИГ. Кроме того, ответчику инкриминировалось планирование самостоятельной поездки в Сирию через Турцию с той же целью и подготовка покушения на агентов ФБР в США. Мамуни признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, однако не заключал сделку с правосудием ради смягчения наказания.