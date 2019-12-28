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00:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин расстрелял соседей из-за громкой музыки

Житель Краснодарского края расстрелял соседа и его сына из-за того, что они громко слушали музыку. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по региону.

В суд Анапского района направили уголовное дело в отношении 54-летнего россиянина, которого обвиняют в убийстве двух человек. Вечером в селе Супсех в Анапском районе 3 февраля 2019 года соседи подозреваемого слишком громко слушали музыку.

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Подозреваемый решил сделать замечание, бросая камни в их двор, и 60-летний мужчина и его 30-летний сын вышли к соседу для разговора. Вооружившись охотничьим ружьем, мужчина сначала выстрелил в голову старшего оппонента. Когда его сын попытался отобрать оружие, стрелок убил и его.

О происшествии стрелок сообщил в правоохранительные органы и вызвал скорую помощь. Мужчина был задержан и заключен под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о жителе Киева, который не оплачивал счета за электроэнергию. Его сосед попытался предъявить претензии по поводу незаконного подключения к энергосети, однако должник отказался идти на диалог и взялся за ружье. Раненого соседа госпитализировали, а стрелок был задержан сотрудниками полиции.

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