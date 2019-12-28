В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета в Алма-Ате

09:51 (мск), источник: РИА Новости
Как отметил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса.
«Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе
С самолета изъяли самописцы и бортовой журнал. Сейчас специалисты продолжают осмотр района крушения.
Накануне утром самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся из
Жертвами крушения стали 12 человек, еще примерно полсотни пострадали. По данным МВД, в больницах остаются 47 пострадавших, в том числе девять детей.
Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность Bek Air приостановлены. МВД начало досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
Двадцать восьмое декабря объявлено в Казахстане днем траура.
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