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12Самолет авиакомпании Bek Air упал недалеко аэродрома Алма-Аты
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08:46 (мск), источник: РИА Новости

Черные ящики с разбившегося в Алма-Ате самолета передадут МАК в Москву

НУР-СУЛТАН, 28 дек — РИА Новости. Бортовые самописцы с разбившегося под Алма-Атой самолета передадут МАК в Москву для расшифровки, заявил в субботу вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев.

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«Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем межгосударственного авиационного комитета. Сегодня вечером, в 18.40, с Москвы прилетает эксперт в Алматы. Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в межгосударственный авиационный комитет, в город Москва», — сообщил Камалиев.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алма-Ата — Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, в пятницу при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. В субботу в стране объявлен общенациональный траур. МВД начало досудебное расследование по статье 344 часть 3 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» Уголовного кодекса Казахстана.

В пятницу вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил, что, по предварительным данным, в момент взлета самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы, в связи с чем рассматривались версии ошибки пилотирования и технической неисправности.

Во время загрузки произошла ошибка.
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