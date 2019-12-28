13:14 (мск), источник: Аргументы и факты
Из психбольницы в Чите снова сбежали двое судимых пациентов
Это уже второй побег пациентов из данного спецучреждения за последнее время.
Двое судимых пациентов снова сбежали из краевой психиатрической больницы в Чите, передает Интерфакс.
Инцидент произошел вечером 27 декабря. В настоящее время на территории региона ведутся поиски беглецов.
Прокуратура Читы, в свою очередь, направила в суд исковое заявление с требованием обеспечить надлежащую охрану спецучреждения, поскольку это уже второй побег судимых пациентов за последнее время. По факту также инициирована прокурорская проверка.
Ранее сообщалось, что двое пациентов сбежали из психбольницы в Чите 6 ноября. Один из беглецов был осужден за убийство, второй — за кражу. Вскоре полиции удалось задержать пациентов и доставить обратно в спецучреждение.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что охрана в больнице осуществлялась собственными силами, без обязательного привлечения сотрудников охранных организаций. При этом объект не был оснащен необходимыми
По результатам служебной проверки, работники больницы, отвечающие за охрану, были уволены.