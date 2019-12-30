13:54 (мск), источник: BBC News Русская служба
«Корабль-призрак» с мертвецами прибило к берегам Японии
Пять человеческих тел и две головы нашли в лодке, прибитой волнами к берегам Японии. Предположительно, это северокорейские рыбаки или беженцы.
Лодка, найденная на острове Садо, сильно повреждена, на ее борту надписи на корейском языке. Судя по всему, она долго находилась в море: трупы частично истлели.
Береговая охрана смогла добраться до лодки только через сутки после того, как она была обнаружена в субботу. В японской полиции пока не могут наверняка сказать, принадлежали ли головы
Такие «корабли-призраки» уже не раз находили у японских берегов. Чаще всего это небольшие рыболовные суда из КНДР.
Большую часть таких лодок находят пустыми или с телами на борту. Судя по всему, рыбаки заходят слишком далеко в море в поисках улова и либо теряются и гибнут — либо от голода, либо при сильном шторме.
В 2017 году деревянную лодку с восемью живыми пассажирами прибило к японскому берегу в районе города Юрихондзё.
Один из них объяснил, что на лодке действительно рыбаки из Северной Кореи, которые занимались ловлей кальмара.
Жители Северной Кореи рыбачат и в российских водах.
В сентябре 2019 года погранслужба ФСБ задержала два судна и более 160 граждан КНДР в исключительной экономической зоне России в Японском море.