13:56 (мск), источник: ТАСС
Республики Донбасса передали Украине первых 25 человек в рамках обмена
Передаваемые лица при этом сообщили, что хотели бы переехать на Украину.
КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Республики Донбасса передали Украине первых 25 человек в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, который осуществляется в воскресенье. Об этом свидетельствует видеотрансляция в Facebook с места события, которую ведет офис президента Украины Владимира Зеленского.
«Все 25 человек», — сказала представительница ЛНР после верификации списка. На вопрос о том, хотят ли они переехать на Украину, передаваемые лица ответили утвердительно.
Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии соприкосновения сторон возле
Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число людей. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить 80 человек.
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