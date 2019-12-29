Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как в космосе тестируются лекарства Медицинские исследования на МКС уже привели к получению высокоэффективных лекарств
Фоторепортажи
27Кого мы потеряли в 2019 году
10В центре Москвы произошла стрельба
13:56 (мск), источник: ТАСС

Республики Донбасса передали Украине первых 25 человек в рамках обмена

Передаваемые лица при этом сообщили, что хотели бы переехать на Украину.

Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 29 декабря. /ТАСС/. Республики Донбасса передали Украине первых 25 человек в рамках взаимного обмена удерживаемыми лицами, который осуществляется в воскресенье. Об этом свидетельствует видеотрансляция в Facebook с места события, которую ведет офис президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также
Киев и Донбасс согласовали обмен «всех на всех» 29 декабря

«Все 25 человек», — сказала представительница ЛНР после верификации списка. На вопрос о том, хотят ли они переехать на Украину, передаваемые лица ответили утвердительно.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Майорское» — «Горловка» к северу от одноименного города. Ранее сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников.

Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число людей. В свою очередь в воскресенье уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить 80 человек.

Киев и Донбасс согласовали обмен пленными по формуле «всех на всех»
Во время загрузки произошла ошибка.
23 декабря© Ньюстюб
 Ушедшие в 2019 году
Единственный способ обеспечить гарантированный ответный удар
Путин подписал закон о поддержке самозанятых граждан
Загитова призналась Тутберидзе, что скучает по турнирам
Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном
Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде
Синоптики пообещали в Центральной России снегопад
Умер самый старый черный носорог
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Авто
Едем в Европу: кому и зачем нужны местные водительские права В основном страны Европы разрешают россиянам ездить с национальными правами до полугода. Но это правило актуально не везде. В каких случаях нужно оформлять европейское водительское и как это сделать?
Новости партнеров
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
"У нее нет онкологии": врачи ошиблись с диагнозом Заворотнюк
Ищенко рассказал, что ждет США в случае теракта на «Северном потоке-2»
Лишитесь пенсии, если нет этой записи в трудовой
Дети
Крестная сына Фриске жестко высказалась о конфликте с Шепелевым Ольга Орлова посетовала, что уже несколько лет не видела крестника
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Дело сестер Хачатурян, убивших своего отца, приняло неожиданный оборот
Главный предвестник скорой смерти человека
Задолжавший зарубежным банкам Киркоров почти стал бездомным
Этот продукт гипертоники должны есть каждый день
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь