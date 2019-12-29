Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Чем нам запомнился уходящий год (видео)Вспоминаем самые важные и интересные события в России и мире
Фоторепортажи
27Кого мы потеряли в 2019 году
1919 главных цитат 2019 года
15:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Пользователи Госуслуг утекли в сеть

«Дыра» в безопасности не закрыта с начала декабря.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания. «Дыра» все еще не закрыта, а степень угрозы пока не ясна.

О том, что персональные данные пользователей портала Госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Данные можно скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных («Ъ» не приводит его название из соображения безопасности пострадавших граждан). Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.

Структура этих данных разнится, но среди них, например, есть ФИО, дата рождения, СНИЛС и ИНН, номер телефона, электронная почта, информация о детях и другая.
Новость
Месть или глупость: почему сотрудники сливают информацию компаний

«В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису Госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа, — пояснил “Ъ” господин Оганесян.— В ходе анализа тестового экземпляра, было установлено, что он получен из открытого индекса Elasticsearch-сервера, оставленного в свободном доступе из-за ошибки конфигурирования».

Этот сервер, по словам Ашота Оганесяна, расположенный на площадке Ростелеком, был проиндексирован поисковиком Shodan 3-го декабря 2019 года, что указывает на то, что данные могли находиться в открытом доступе как минимум с этой даты.

В отличие от тех данных, что успели скачать и выложить в свободный доступ, на сервере есть и другие, имеющие существенное значение, например, токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств.

Пока достоверно не известно, можно ли с помощью этих токенов получить доступ в личные кабинеты пользователей. По информации «Ъ», утечку пытаются закрыть со вчерашнего дня. «Ъ» обратился за официальными комментариями в «Ростелеком», Минкомсвязи и Роскомнадзор.

Виталий Солдатских

Медведев призвал министерства и ведомства подготовиться к расширению сервисов портала госуслуг
Во время загрузки произошла ошибка.
18 ноября© Ньюстюб
 Премьера новой версии песни Цоя
Темное прошлое пилота Су-57, упавшего под Хабаровском
Путин подписал закон о поддержке самозанятых граждан
Умер актер Константин Юченков
Капитан сборной Канады извинился за инцидент с российским гимном
Том Хэнкс может стать гражданином Греции
Федор Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде
Путин заявил, что Крымский мост способен простоять века
Здоровье
Овощи и фрукты защищают от рака кишечника Растительные вещества, флавоноиды, подавляют рост злокачественных клеток.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
Асмус снова снялась в откровенной сцене и возмутила публику Ранее актриса подверглась критике из-за работы в фильме «Текст»
Авто
Едем в Европу: кому и зачем нужны местные водительские права В основном страны Европы разрешают россиянам ездить с национальными правами до полугода. Но это правило актуально не везде. В каких случаях нужно оформлять европейское водительское и как это сделать?
Новости партнеров
Арбузы напрямую связаны с раком: врачи сделали важное заявление
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
Не оставляйте сумки в камере хранения магазина, и вот почему
Названы сроки выплат январских пенсий
Gnezdo.ru
Сколько тебе лет на самом деле. Тест
"Мы виноваты": Познер расписался за грехи России
Детали страшной смерти великой актрисы
Тайна смерти культового актера в России раскрыта
Леди
Пугачева, Собчак, Орбакайте и другие вспоминают Галину Волчек Знаменитости скорбят вместе со всеми и прощаются с режиссером «Современника».
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
5 приемов, которые остановят старость
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь