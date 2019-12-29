15:34 (мск), источник: Коммерсантъ
Пользователи Госуслуг утекли в сеть
«Дыра» в безопасности не закрыта с начала декабря.
В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей Госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла
О том, что персональные данные пользователей портала Госулуг оказались выложены в свободном доступе, сообщил основатель DeviceLock Ашот Оганесян. Данные можно скачать на одном из форумов, специализирующихся на утекших базах данных («Ъ» не приводит его название из соображения безопасности пострадавших граждан). Автор поста выложил файл с данными более 28 тысяч пользователей.
«В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису Госуслуг для
Этот сервер, по словам Ашота Оганесяна, расположенный на площадке Ростелеком, был проиндексирован поисковиком Shodan 3-го декабря 2019 года, что указывает на то, что данные могли находиться в открытом доступе как минимум с этой даты.
Пока достоверно не известно, можно ли с помощью этих токенов получить доступ в личные кабинеты пользователей. По информации «Ъ», утечку пытаются закрыть со вчерашнего дня. «Ъ» обратился за официальными комментариями в «Ростелеком», Минкомсвязи и Роскомнадзор.
Виталий Солдатских