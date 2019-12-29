Умер актер Константин Юченков

«Ушел из жизни Константин Юченков. Соболезнования родным и близким, руководству театра, коллегам Юченкова выразил губернатор Игорь Руденя», — сказали в пресс-службе.
Юченков родился в Смоленске в 1947 году в артистической семье. Окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в Ульяновском и Таллинском драмтеатрах. Сыграл на сцене порядка ста ролей.
Плюс на счету — сериалы, фильмы и телеспектакли: «Прощаться не будем», «Частный детектив Татьяна Иванова», «Верь мне», «Маскарад».
Также памятен ролью коррумпированного чиновника в клипе группировки «Ленинград» «Кольщик».
Звание Народного артиста получил в 1998 году.
Прощание с Константином Юченковым пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.
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