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15:15 (мск), источник: "Российская газета"

Умер актер Константин Юченков

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, ведущий актер Тверского академического театра драмы, Народный артист России Константин Юченков скончался 28 декабря на 73-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Источник: Тверской академический театр драмы

«Ушел из жизни Константин Юченков. Соболезнования родным и близким, руководству театра, коллегам Юченкова выразил губернатор Игорь Руденя», — сказали в пресс-службе.

Юченков родился в Смоленске в 1947 году в артистической семье. Окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в Ульяновском и Таллинском драмтеатрах. Сыграл на сцене порядка ста ролей.

Плюс на счету — сериалы, фильмы и телеспектакли: «Прощаться не будем», «Частный детектив Татьяна Иванова», «Верь мне», «Маскарад».

Также памятен ролью коррумпированного чиновника в клипе группировки «Ленинград» «Кольщик».

Звание Народного артиста получил в 1998 году.

Прощание с Константином Юченковым пройдет 31 декабря в Тверском академическом театре драмы.

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