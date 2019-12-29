19:45 (мск), источник: РИА Новости
ФСБ задержала готовивших в Санкт-Петербурге теракт на Новый год
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. ФСБ в пятницу задержала двух граждан России, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в
Информацию о подготовке преступления предоставили спецслужбы США.
СК возбудил уголовное дело по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористических организаций».
Ранее Владимир Путин поблагодарил по телефону американского президента Дональда Трампа за помощь в предотвращении теракта. Мировые лидеры договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.
В 2017 году спецслужбы США также предупредили российских коллег о готовящемся теракте в Казанском соборе в