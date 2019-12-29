20:43 (мск), источник: РИА Новости
«Ростелеком» не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Ростелеком» не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг, сообщили РИА Новости в
Ранее в воскресенье газета «Коммерсант» со ссылкой на данные DeviceLock сообщила, что в публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей портала госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла
«Пресс-служба ПАО “Ростелеком” не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено», — сказали в компании.
Там заверили, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены.
«Возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», разрабатываемого по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО «Ростелеком», — добавили в компании.