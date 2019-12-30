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07:27 (мск), источник: Известия

Сотни жителей получили травмы из-за гололеда в Оренбурге

В Оренбурге сложилась напряженная ситуация с гололедом. Коммунальщики трудятся в усиленном режиме, сообщают в мэрии. Ожидается ухудшение погодных условий.

Источник: Агентство «Москва»

Первый заместитель главы города Владимир Ильиных собрал данные медицинских учреждений. В среднем ежедневно в травмпункты обращаются около 300 взрослых и 150 детей. Владимир Ильиных поручил ответственным службам изучить адреса, на которых происходили несчастные случаи из-за гололеда. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Планируется привлечь к административной ответственности те организации и службы, которые проводят недостаточно необходимых мероприятий.

Напомним, работа оренбургской канатной дороги через реку Урал приостановлена до весны. Предположительно, запуск произойдет в апреле.

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