07:27 (мск), источник: Известия
Сотни жителей получили травмы из-за гололеда в Оренбурге
В Оренбурге сложилась напряженная ситуация с гололедом. Коммунальщики трудятся в усиленном режиме, сообщают в мэрии. Ожидается ухудшение погодных условий.
Первый заместитель главы города Владимир Ильиных собрал данные медицинских учреждений. В среднем ежедневно в травмпункты обращаются около 300 взрослых и 150 детей. Владимир Ильиных поручил ответственным службам изучить адреса, на которых происходили несчастные случаи
Напомним, работа оренбургской канатной дороги через реку Урал приостановлена до весны. Предположительно, запуск произойдет в апреле.