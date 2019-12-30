12:32 (мск), источник: Интерфакс
Готовившие теракт в Петербурге россияне присягнули на верность ИГИЛ
Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — ФСБ распространила видеозапись, на которой один из задержанных по подозрению в подготовке терактов в
Слова подозреваемого сопровождаются надписями на арабском языке.
Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.
ФСБ сообщает, что задержанные граждане дают признательные показания.
Как уточнили в спецслужбе, мужчины были задержаны 27 декабря на основании ранее полученной от американских партнеров информации. Злоумышленники планировали совершить террористические акты в период новогодних праздников в
Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».
Накануне, 29 декабря, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.
Фамилии задержанных спецслужба пока не сообщает.