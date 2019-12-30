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13:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Военный признал вину в издевательствах над устроившим бойню солдатом-срочником

Завершено следствие по уголовному делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, в которой солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов устроил бойню и расстрелял сослуживцев. Об этом URA.RU сообщил адвокат Руслан Нагиев.

По его словам, по этому делу его подзащитный — Шамсутдинов — и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими.

Обвиняемый в неуставных отношениях заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины, отметил Нагиев. Фигурант дела — военный, выживший после учиненного Шамсутдиновым расстрела. Под неуставные отношения в армии подпадают уголовно-наказуемые деяния, выраженные в виде пыток и издевательств старослужащих военных над новобранцами.

Уголовное дело о дедовщине направлено в суд. Первое судебное заседание уже назначено на январь 2020 года. Адвокат указал, что сейчас идет проверка информации о том, что сослуживцы забирали у Шамсутдинова деньги и банковскую карту. Если эти данные подтвердятся, то может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

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«Мальчики терпели издевательства»

17 декабря стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.

25 октября рядовой Шамсутдинов устроил бойню в военной части, застрелив восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула. После этого он сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти из-за нервного срыва у Шамсутдинова по причинам, не связанным со службой. Источник «Ленты.ру» сообщал, что солдат пошел на преступление из-за издевательств над ним старослужащих.

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