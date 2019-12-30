13:05 (мск), источник: Lenta.Ru
Военный признал вину в издевательствах над устроившим бойню солдатом-срочником
Завершено следствие по уголовному делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, в которой
По его словам, по этому делу его подзащитный — Шамсутдинов — и несколько его сослуживцев признаны потерпевшими.
Обвиняемый в неуставных отношениях заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины, отметил Нагиев. Фигурант дела — военный, выживший после учиненного Шамсутдиновым расстрела. Под неуставные отношения в армии подпадают
Уголовное дело о дедовщине направлено в суд. Первое судебное заседание уже назначено на январь 2020 года. Адвокат указал, что сейчас идет проверка информации о том, что сослуживцы забирали у Шамсутдинова деньги и банковскую карту. Если эти данные подтвердятся, то может быть возбуждено еще одно уголовное дело.
17 декабря стало известно о полутюремных порядках в казарме, о которых рассказал Шамсутдинов. По его словам, у него и других солдат отбирали деньги, а один из офицеров не давал Шамсутдинову спать и выгонял его на плац делать физические упражнения каждый раз, когда солдат засыпал. Иногда заниматься приходилось в костюме химзащиты.
25 октября рядовой Шамсутдинов устроил бойню в военной части, застрелив восьмерых сослуживцев и командира роты при смене караула. После этого он сразу сдался группе антитеррора, а на допросе сказал, что не жалеет о содеянном. В Минобороны заявили, что инцидент мог произойти