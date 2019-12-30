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14:37 (мск), источник: Интерфакс

Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU — Дело о клевете в отношении вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной приостановлено до установления ее местонахождения, сообщил «Интерфаксу» адвокат заявителя Дмитрий Савочкин.

Источник: РИА "Новости"

Юрист уточнил, что пока Батурина находится в розыске.

Как напомнил адвокат, 27 декабря было вынесено постановление об объявлении Батуриной в розыск по обвинению в клевете и об избрании в отношении нее меры пресечения в виде обязательства о явке. Пока оно в законную силу не вступило.

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Представитель мирового суда Элисты подтвердил агентству факт приостановки уголовного дела в отношении Батуриной.

По данным местных СМИ, уголовное дело было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева — финансового управляющего в деле о банкротстве брата Батуриной Виктора.

Манжеев считает, что Батурина оклеветала его в ходе судебного заседания по делу о банкротстве брата в Австрии, заявив, что в России в отношении Манжеева расследуется уголовное дело, связанное с получением доступа к ее средствам по поддельным документам.

Дело брата Батуриной

В августе 2016 года Арбитражный суд Калмыкии признал обоснованным заявление предпринимателя Станислава Иосильзона о признании Виктора Батурина несостоятельным в связи с наличием непогашенной задолженности на сумму более 8 млн рублей. Суд ввел в отношении Батурина процедуру реализации имущества до 28 января 2017 года. Затем процедура неоднократно продлевалась (последний раз 24 декабря — ИФ).

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В январе 2019 года этот же суд утвердил мировое соглашение по делу о банкротстве бизнесмена и прекратил производство по нему. Мировая была заключена с пятью кредиторами, суммарная задолженность по требованиям которых на 13 декабря 2018 года составляла 3,3 млрд рублей.

УФНС и «Россельхозбанк» обжаловали это решение, и в апреле 2019 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил определение о прекращении производства по делу о банкротстве Батурина. Начато новое рассмотрение.

Виктор Батурин был одним из руководителей аэрокосмической отрасли России, занимал пост в правительстве Калмыкии, владел примерно половиной акций компании «Интеко».

В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по делу о мошенничестве с векселями «Интеко». В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его досрочно, заменив неотбытый срок штрафом.

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