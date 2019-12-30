Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманныхВ 2019-м выходило много забавных и даже невероятных новостей. На их основе мы подготовили тест, где часть вопросов составлена по выдуманным событиям
Фоторепортажи
14Католики всего мира встретили Рождество
12Умерла Галина Волчек
15:34 (мск), источник: Газета.Ру

Адвокат: следствие подтвердило дедовщину против Шамсутдинова

Дело о неуставных отношениях, по которому срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми военнослужащих, проходит как потерпевший, вскоре передадут в суд — об этом сообщил «Газете.Ru» адвокат солдата Равиль Тугушев. Следователи подтвердили проявление дедовщины со стороны одного из его сослуживцев. Сейчас проводится доследственная проверка по другим подобным эпизодам — в ближайшее время следователи могут возбудить дело в отношении еще нескольких военнослужащих.

Завершено расследование дела, по которому 20-летний рядовой Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, проходит как потерпевший. Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат солдата Равиль Тугушев.

17 декабря стало известно, что срочник и еще несколько военнослужащих из части в Забайкальском крае признаны потерпевшими по делу 335 УК РФ «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими».

«На сегодняшний день обвинительное заключение утверждено. Если дело уже не передали в суд, то, скорее всего, сразу после праздников передадут. Будет рассматривать Читинский гарнизонный суд», — пояснил юрист.

Он добавил, что обвиняемым по данному делу о дедовщине пока проходит лишь один человек. «Подтвердились факты неуставных отношений с его стороны. По остальным фактам идет доследственная проверка. Не исключено, что будут еще уголовные дела», — подчеркнул Тугушев.

Новость
«Мальчики терпели издевательства»

По его словам, у защиты нет претензий к расследованию, так как следователи вели его объективно. «И по остальным эпизодам объективно идет проверка, поэтому никаких претензий нет. Безусловно, факт дедовщины есть, и он обернется в пользу Шамсутдинова. Не готов делать прогнозы относительно того, как это повлияет на приговор. В любом случае это плюс в сторону Шамсутдинова», — заявил адвокат.

При этом он отметил, что раскрыть все детали дела защита сможет только после того, как в суде начнется его рассмотрение. «Тогда уже можно будет назвать фамилии и число потерпевших. Что касается Шамсутдинова, то его пока еще не перевели в центр им. Сербского. Где он находится, неизвестно — до того момента, пока его не этапируют в конечную точку, УФСИН не раскроет информацию. Не думаю, что экспертиза начнется раньше, чем после праздников», — заключил Тугушев.

Ранее адвокат со ссылкой на самого подзащитного рассказал «Газете.Ru» о том, как обращались с Шамсутдиновым в части — эти подробности фигурируют в материалах дела. Так, обвиняемый сообщил юристу, что в день убийства, 25 октября, он спал не более четырех часов, после чего заступил на боевое дежурство.

«Мы общались с Рамилем, и он рассказал, что за трое суток смог урывками поспать только четыре часа — спать ему не давали сослуживцы. При первой же возможности он засыпал, но его снова будили. Понятно, что человек, который лишен сна, не контролирует свои действия», — пояснил Тугушев.

Во время сдачи караула Шамсутдинов заснул на полу, однако сослуживцы начали его будить — более того, по предварительным данным, они вынудили солдата отжиматься и бегать в химзащите, которая весит более трех килограммов, писал телеграм-канал Mash.
Новость
Шойгу раскритиковал подчиненных после расстрела в забайкальской воинской части

В итоге после сдачи поста рядовой решил не отдавать оружие в спецместо, а открыл огонь по военнослужащим. Другие детали в забайкальской части вскрылись 6 ноября. Тогда СМИ опубликовали расшифровку показаний Шамсутдинова — подлинность материала не подтверждена.

На допросе обвиняемый признался, что дедовщина в армии начала проявляться с первых дней службы, передавал телеграм-канал Baza. Сослуживцы сразу отобрали у новобранца деньги и телефон, из-за чего он практически не мог связываться с родственниками. «Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей», — рассказал срочник.

Он добавил, что не хотел жаловаться близким несмотря на регулярные издевательства со стороны других военнослужащих. «Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?», — пояснил срочник.

Новость
Случаи убийства российскими военнослужащими сослуживцев

В день трагедии сослуживцы сообщили Шамсутдинову, что намерены над ним надругаться. «Они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула — все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было», — пояснил солдат.

В итоге, по его словам, он решился на расстрел сослуживцев. Всего в ходе нападения были убиты восемь человек — еще двое пострадали. «Когда после этого меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — отметил рядовой.

По словам Шамсутдинова, он сожалеет о том, что во время расстрела «зацепил» двоих товарищей, которые не причинили ему вреда. «К остальным у меня жалости нет никакой», — заключил обвиняемый.

Срочнику, расстрелявшему сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение
Во время загрузки произошла ошибка.
29 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы Стрельба в воинской части в Забайкалье
 Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой
Украинский политолог Белов обиделся и сбежал из студии «России 1»
Дело против Елены Батуриной приостановлено до ее задержания
«Газпром» и Украина подписали мировое соглашение
Вильфанд пообещал россиянам «красный» январь
К берегам Японии прибило «корабль-призрак»
Главный тест года: отличите настоящие новости от выдуманных
Самую красивую в мире женщину признали главной звездой соцсетей
Фотогалерея: самые красивые и интересные снимки 2019 года
Здоровье
5 смертельных опасностей новогодней ночи Зимние каникулы — это не только волшебное, но и самое рискованное время года.
Hi-Tech
Самый популярный iPhone XR подешевел до минимума Отличное предложение перед Новым годом
Кино
71-летняя Наталья Седых повторила образ Настеньки из «Морозко» Актриса пришла в студию к Андрею Малахову
Горячие темы на Авто
Чувствуется ли кризис? 179
Машина времени в действии 111
А чё корпоративы никто не выкладывает? 100
Помогите найти источник проблемы 78
Новости партнеров
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Маленькая Мила с трудом узнала Заворотнюк
5 приемов, которые остановят старость
"Сердце сейчас откажет, и все": появилась новая информация о Заворотнюк
Gnezdo.ru
Мужу Собчак сообщили неприятное известие
Такие странности у детей должны вас насторожить
Сколько тебе лет на самом деле. Тест
6 маникюров, которые выдают женщину со вкусом
Леди
С чем носить полушубок и короткое платье: 3 лучших образа Рассказываем, где искать интересные елки для детей и самые большие скидки на распродажах.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Лазарев наконец раскрыл тайну своего одиночества
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Врачи предупредили, что яблоки напрямую связаны с раком
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь