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20:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал фигурантов дела о подготовке теракта в Петербурге

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Георгия Чернышева и Никиту Семенова, задержанных по делу о подготовке теракта. Они будут находиться в СИЗО до 29 февраля 2020 года, говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Георгия Чернышева и Никиту Семенова обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Процесс избрания меры пресечения проходил в закрытом режиме.

ФСБ задержала фигурантов дела 27 декабря, но сообщила об этом вчера, 29 декабря. Утверждается, что два россиянина готовили теракты в Санкт-Петербурге на новогодние праздники в местах массового скопления граждан. Изначально сообщалось, что уголовное дело возбуждено, в том числе по ст. 30 (приготовление к совершению преступления), ст. 205 (терроризм). В ФСБ утверждают, что задержанные признали свою вину.

29 декабря президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставление информации о подготовке теракта.

По информации от американских партнеров. ФСБ задержала россиян, готовивших теракты на новогодние праздники
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