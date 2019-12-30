20:58 (мск), источник: Коммерсантъ
Суд арестовал фигурантов дела о подготовке теракта в Петербурге
Дзержинский районный суд
Георгия Чернышева и Никиту Семенова обвиняют по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Процесс избрания меры пресечения проходил в закрытом режиме.
ФСБ задержала фигурантов дела 27 декабря, но сообщила об этом вчера, 29 декабря. Утверждается, что два россиянина готовили теракты в
29 декабря президент России Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставление информации о подготовке теракта.