22:06 (мск), источник: Коммерсантъ
Террористы вернулись к Казанскому собору
В
Дзержинский районный суд
Заседания Дзержинского райсуда, на которых избиралась мера пресечения фигурантам дела о подготовке терактов, проходили в закрытом режиме. Как сообщила журналистам помощник председателя суда Елена Красоткина еще до начала первого из них, к такому решению суд пришел «на стадии принятия материалов».
23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, они общались с приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) через мессенджеры и передавали им данные о потенциально возможных местах для совершения теракта.
«Они установили, что наибольшее число жертв возможно в местах массового пребывания людей, и подобрали под эти цели ТРК “Галерея” на Лиговском проспекте и Казанский кафедральный собор на Невском. Чернышев и Семенов сфотографировали эти объекты, отправили их в ИГ для окончательного согласования места и способа преступления», — заявили в УФСБ по
На заседании адвокаты просили избрать для обвиняемых домашний арест. Защитник Георгия Чернышева отмечал, что последние контакты его подзащитного с террористической организацией датируются октябрем 2019 года. Следствие заявляло, что сведений, что Чернышев прекратил свое участие в террористической организации, нет.
В кадр также попала аккредитация на Петербургский международный юридический форум за 2015 год, на которой написано Press centre. Обычно такие зеленые бейджи получают не журналисты, а те, кто занимается организацией работы СМИ, делает переводы сессий и пленарных заседаний, ведет трансляции и запись форума.
Релиз о задержании двух человек, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в
Задержание фигурантов, по информации центра общественных связей ФСБ, произошло еще 27 декабря. Согласно УПК, с этого момента у следствия есть 48 часов на то, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения.
Напомним, что в декабре 2017 года президент России также поблагодарил американских коллег, которые передали информацию о готовящемся теракте в Казанском соборе в
Марина Царева,