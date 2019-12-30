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22:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Террористы вернулись к Казанскому собору

В Санкт-Петербурге арестованы обвиняемые в подготовке взрывов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга на два месяца арестовал Георгия Чернышева и Никиту Семенова, обвиняемых в подготовке терактов в городе в период новогодних праздников. Информацию о готовящихся преступлениях российские спецслужбы получили от американских коллег, а президент России Владимир Путин выразил благодарность за это в телефонном звонке президенту США Дональду Трампу.

Заседания Дзержинского райсуда, на которых избиралась мера пресечения фигурантам дела о подготовке терактов, проходили в закрытом режиме. Как сообщила журналистам помощник председателя суда Елена Красоткина еще до начала первого из них, к такому решению суд пришел «на стадии принятия материалов».

На возражение, что, согласно уголовно-процессуальному кодексу (УПК), эта процедура должна выглядеть иначе и просьбу сослаться на закон, госпожа Красоткина заявила: «Давайте без УПК».
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23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов обвиняются по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). По версии следствия, они общались с приверженцами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) через мессенджеры и передавали им данные о потенциально возможных местах для совершения теракта.

«Они установили, что наибольшее число жертв возможно в местах массового пребывания людей, и подобрали под эти цели ТРК “Галерея” на Лиговском проспекте и Казанский кафедральный собор на Невском. Чернышев и Семенов сфотографировали эти объекты, отправили их в ИГ для окончательного согласования места и способа преступления», — заявили в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (цитата по «Фонтанке»).

На заседании адвокаты просили избрать для обвиняемых домашний арест. Защитник Георгия Чернышева отмечал, что последние контакты его подзащитного с террористической организацией датируются октябрем 2019 года. Следствие заявляло, что сведений, что Чернышев прекратил свое участие в террористической организации, нет.

На видео, которое распространила сегодня ФСБ, видно, что в квартире одного из предполагаемых террористов найдены ножи, патроны, а также книга «Учение египетского масонства» Джона Яркера и немецкий информационно-политический журнал Der Spiegel.

В кадр также попала аккредитация на Петербургский международный юридический форум за 2015 год, на которой написано Press centre. Обычно такие зеленые бейджи получают не журналисты, а те, кто занимается организацией работы СМИ, делает переводы сессий и пленарных заседаний, ведет трансляции и запись форума.

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Релиз о задержании двух человек, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, центр общественных связей ФСБ распространил 29 декабря, через некоторое время после сообщения пресс-службы Кремля, где сообщалось о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Разговор состоялся по инициативе Москвы. В нем Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию.

Задержание фигурантов, по информации центра общественных связей ФСБ, произошло еще 27 декабря. Согласно УПК, с этого момента у следствия есть 48 часов на то, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения.

По каким причинам меру подозреваемым избрали лишь на третьи сутки, в ФСБ не пояснили. По информации центра общественных связей ФСБ, подозреваемые начали давать признательные показания.

Напомним, что в декабре 2017 года президент России также поблагодарил американских коллег, которые передали информацию о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Через полгода к пяти годам колонии строгого режима был приговорен учитель английского языка Евгений Ефимов. Он, как задумывалось его кураторами из «Исламского государства», должен был совершить «акт самопожертвования в поддержку священной войны».

Марина Царева, Санкт-Петербург

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