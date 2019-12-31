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09:05 (мск), источник: RNS

Экс-глава Nissan Гон подтвердил отъезд из Японии

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что покинул территорию Японии, где он находился под домашним арестом, и прибыл в Ливан. Об этом сообщает Reuters.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я нахожусь в Ливане, и меня больше не будут держать в заложниках система правосудия Японии, которая фальсифицирует дела и в которой широко распространена дискриминация и нарушения основных прав человека», — сказал Гон.

По его словам, он сбежал не от правосудия, а от «несправедливости и политического преследования». Гон добавил, что бегство из Японии даст ему возможность начать общаться с прессой с начала следующей недели.

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Гон был арестован в Токио 19 ноября прошлого года. Его подозревают в нарушении требований к обязательной отчетности, нецелевом расходовании средств Nissan Motor, а также введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения.

По данным японского телеканала NHK, Гон планировал получить после выхода на пенсию около $71 млн бонусов.

В марте Гон был освобожден под залог в размере 1 млрд иен ($8,93 млн) и отправлен под домашний арест. Ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном и связываться с руководством Nissan и другими людьми, представляющими интерес для судебного разбирательства.

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