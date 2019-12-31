09:05 (мск), источник: RNS
Экс-глава Nissan Гон подтвердил отъезд из Японии
Бывший глава
«Сейчас я нахожусь в Ливане, и меня больше не будут держать в заложниках система правосудия Японии, которая фальсифицирует дела и в которой широко распространена дискриминация и нарушения основных прав человека», — сказал Гон.
По его словам, он сбежал не от правосудия, а от «несправедливости и политического преследования». Гон добавил, что бегство из Японии даст ему возможность начать общаться с прессой с начала следующей недели.
Гон был арестован в Токио 19 ноября прошлого года. Его подозревают в нарушении требований к обязательной отчетности, нецелевом расходовании средств Nissan Motor, а также введении инвесторов и регуляторов в заблуждение относительно размеров его вознаграждения.
По данным японского телеканала NHK, Гон планировал получить после выхода на пенсию около $71 млн бонусов.
В марте Гон был освобожден под залог в размере 1 млрд иен ($8,93 млн) и отправлен под домашний арест. Ему было запрещено пользоваться мобильным телефоном и связываться с руководством Nissan и другими людьми, представляющими интерес для судебного разбирательства.