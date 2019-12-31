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13:22 (мск), источник: Интерфакс

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о продлении до 13 февраля домашнего ареста основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и партнеру компании по индустрии финансового сектора, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

Источник: Reuters

Пресс-секретарь суда Ирина Морозова сообщила «Интерфаксу», что ходатайства уже поступили в суд. Заседание назначено на 9 января в 10:00.

К середине февраля с момента задержания Калви и Дельпаля и избрания им меры пресечения пройдет уже год.

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Майкл Калви лишился банка «Восточный»

В тот же день суд рассмотрит ходатайства о продлении сроков домашнего ареста на аналогичный период еще двум фигурантам дела Калви — бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву и экс-директору банка по инвестициям Александру Цакунову.

Ходатайства о продлении сроков ареста еще троих фигурантов так называемого «дела Baring Vostok» — партнера фонда Вагана Абгаряня, директора по инвестициям Ивана Зюзина и бывшего генерального директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова — суд рассмотрит 10 января в 12:00.

Как сообщалось, следственные действия по делу завершены. На прошлой неделе обвиняемые вместе с адвокатами начали знакомиться с материалами расследования. В окончательный редакции фигурантам дела предъявлено обвинение в особо крупной растрате 2,5 млрд рублей банка «Восточный» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, Калви и его предполагаемые соучастники похитили путем растраты 2,5 млрд рублей у «Восточного», частично принадлежащего Evison Holdings — структуре Baring Vostok. Американский бизнесмен и другие обвиняемые настаивают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

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3 июня© Ньюстюб
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