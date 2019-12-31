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16:27 (мск), источник: ТАСС

В Москве со склада похитили почти 18 т мандаринов

Сумма ущерба составила 250 тыс. рублей.

Источник: @re

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Неизвестные похитили со склада в Москве 17,7 т мандаринов на сумму 250 тыс. рублей. Как рассказали ТАСС во вторник в пресс-службе столичного ГУ МВД России, полиция по данному факту проводит проверку.

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«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные похитили со складского помещения в Москве 17,7 т мандаринов. 24 декабря в Новороссийске в фуру был загружен товар в виде мандаринов, данная автомашина должна была выгрузиться в Перми. По дороге водителю фуры позвонил неизвестный, который представился сотрудником фирмы и сообщил, что товар необходимо выгрузить на одном из складских помещений в Москве. Приехав по адресу, водитель выгрузил мандарины, отдал документы и уехал. Позже ему позвонили сотрудники организации, куда должен был быть доставлен товар, сообщив, что фруктов нет и никто из данной организации водителю не звонил», — рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, общая сумма ущерба составила 250 тыс. рублей. Столичная полиция по данному факту проводит проверку.

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