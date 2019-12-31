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18:59 (мск), источник: Интерфакс

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии, двое нападавших убиты, один ранен, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», — сказал источник.

По его словам, двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

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