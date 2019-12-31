18:59 (мск), источник: Интерфакс
В Магасе неизвестные напали на пост ДПС
Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии, двое нападавших убиты, один ранен, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
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Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Группа неизвестных напала на пост ДПС в столице Ингушетии, двое нападавших убиты, один ранен, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
«Группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту правоохранителей на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия по находившимся на посту. Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», — сказал источник.
По его словам, двое нападавших уничтожены ответным огнем, еще один ранен.
«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.