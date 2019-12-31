Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

«По предварительным данным, нейтрализованный — житель Карабулака Мизиев, раненный бандит — Имагожев, он сейчас находится в больнице», — сказал собеседник агентства.
По его данным, убитый боевик — родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомед Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарном посту ДПС в селе Яндаре. По словам собеседника агентства, сначала он на «ВАЗ-21112» сбил сотрудника полиции, а затем, выйдя из машины, с ножом набросился на инспекторов ДПС, ранив двух из них. В результате ответного огня нападавший был уничтожен.
Через две недели, 5 ноября того же года, на этот пост в Яндаре напали еще двое бандитов, они были уничтожены ответным огнем.
Как сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе регионального МВД, вечером неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали трое полицейских, а нападавшие были нейтрализованы.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил агентству «Интерфаксу» информацию о нападении.