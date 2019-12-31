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31 декабря 2019, источник: Интерфакс

Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU — Установлены личности преступников, напавших на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас и остановленных ответным огнем, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«По предварительным данным, нейтрализованный — житель Карабулака Мизиев, раненный бандит — Имагожев, он сейчас находится в больнице», — сказал собеседник агентства.

По его данным, убитый боевик — родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомед Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарном посту ДПС в селе Яндаре. По словам собеседника агентства, сначала он на «ВАЗ-21112» сбил сотрудника полиции, а затем, выйдя из машины, с ножом набросился на инспекторов ДПС, ранив двух из них. В результате ответного огня нападавший был уничтожен.

Через две недели, 5 ноября того же года, на этот пост в Яндаре напали еще двое бандитов, они были уничтожены ответным огнем.

Как сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе регионального МВД, вечером неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали трое полицейских, а нападавшие были нейтрализованы.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил агентству «Интерфаксу» информацию о нападении.

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