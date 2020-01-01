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04:18 (мск), источник: ТАСС

В МВД РФ подтвердили гибель полицейского в результате нападения на пост ДПС в Магасе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/ — Погибшим оказался инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас Зелимхан Кокорхоев.

Полицейский погиб во вторник вечером в результате нападения на пост ДПС в городе Магас в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее о гибели полицейского при нападении на пост журналистам сообщал сотрудник правоохранительных органов, работающих на месте происшествия.

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«Сегодня в Магасе в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по городу Магас старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан Батырович», — сказала она.

Как добавила Волк, у погибшего Кокорхоева остались жена и четверо несовершеннолетних детей. «Руководство и личный состав МВД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского», — добавила представитель министерства.

Ранее в МВД по Ингушетии сообщили, что неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы.

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