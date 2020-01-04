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01:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ANP.

Источник: Reuters

По информации агентства, выступление проходило в Королевском театре Карре. Российские артисты — мужчина и женщина — выполняли номер под названием «Небесные ангелы». По словам продюсера представления Хенка ван дер Мейдена, главная особенность номера — выполнение акробатами трюков без защитной сетки.

В один момент артисты сорвались с 10-метровой высоты, при этом мужчина упал на женщину. На данный момент их госпитализировали. По предварительной информации, травмы одного из акробатов оцениваются как тяжелые.

На данный момент представление остановили, а всех зрителей вывели из зала.

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