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15:16 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге енот покусал восьмилетнего ребенка

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Екатеринбурге енот напал на посетителей контактного зоопарка, сообщает портал E1.

Источник: AFP 2019

Животное укусило за ногу восьмилетнюю девочку и вцепилось в инструктора заведения.

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«Мы в панике начали двигаться к выходу, все инструкторы (их было трое) помогали своей коллеге выбраться из зубов хищного животного, вокруг нас было полно енотов, но за ними уже никто не следил», — рассказала изданию старшая сестра пострадавшего ребенка.

По словам собеседницы портала, зоопарк разделен на три комнаты, в которых сидят еноты. В двух из них находились взрослые особи, которые вели себя спокойно, когда посетители гладили, кормили и снимали их на видео. В третьей комнате были «малыши», один из которых и напал на ребенка.

У девочки от укусов опухла нога. Семья пострадавшей намерена обратиться в прокуратуру.

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