Комитет солдатских матерей сообщил о побеге срочника в Забайкалье

«Солдат-срочник 2000 года рождения сбежал из воинской части 54009, село Большая тура Забайкальского края», — говорится на странице организации в «Вконтакте».
На ней размещены фотографии военнослужащего и контакты его семьи и представителей комитета для сообщений о местонахождении солдата.
По данным организации, солдат совершил побег в минувшую пятницу и может направляться в Иркутск, а оттуда домой, в город Юрюзань Челябинской области.
Общественники предполагают, что военнослужащий может находиться в одном из хостелов в Иркутске.
Агентство «Интерфакс» на данный момент не располагает официальным подтверждением информации о побеге солдата-срочника.