Багдад подвергся ракетному обстрелу

СМИ пишут, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.
Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».
На территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».
Иракские силы безопасности сообщили, что на данный момент в результате обстрелов никто не погиб.
«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы», — говорится в документе.
По информации СМИ, в результате обстрела аль-Джадрии пять человек получили ранения.
Позднее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что огонь открыли не только по объектам в Багдаде. Минометному обстрелу подвергся региональный штаб иракских сил безопасности в провинции Найнава.
Пока нет данных, откуда были выпущены ракеты.
Гибель генерала Сулеймани в Багдаде
В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли еще десять человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.
В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани «крупнейшей ошибкой» Соединенных Штатов.
Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника «авантюрным шагом», который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мир столкнулся с проявлением новой реальности, в которой стала возможной расправа над официальным лицом суверенного государства без какой-либо правовой основы.