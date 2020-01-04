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20:20 (мск), источник: РИА Новости

Багдад подвергся ракетному обстрелу

КАИР/БАГДАД, 4 янв — РИА Новости. Новый взрыв прогремел в центре так называемой зеленой зоны иракской столицы, где находятся представительства других стран, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.

Источник: РИА Новости

СМИ пишут, что ракета могла упасть недалеко от американского посольства.

Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал «Аль-Арабия».

На территории базы взорвались две ракеты типа «Катюша».

Иракские силы безопасности сообщили, что на данный момент в результате обстрелов никто не погиб.

«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы», — говорится в документе.

По информации СМИ, в результате обстрела аль-Джадрии пять человек получили ранения.

Позднее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что огонь открыли не только по объектам в Багдаде. Минометному обстрелу подвергся региональный штаб иракских сил безопасности в провинции Найнава.

Пока нет данных, откуда были выпущены ракеты.

Гибель генерала Сулеймани в Багдаде

В четверг США нанесли ракетный удар в районе багдадского аэропорта, в результате которого погибли еще десять человек. В их числе — иранский генерал Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис и еще четыре офицера Корпуса стражей исламской революции.

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В Пентагоне заявили, что удар санкционировал президент США Дональд Трамп. Вашингтон считает погибшего генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Вашингтону, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать «сокрушительный ответ» на гибель военачальника. Иранский Совбез назвал убийство Сулеймани «крупнейшей ошибкой» Соединенных Штатов.

Действия Вашингтона осудили в Багдаде, Дамаске и Анкаре. Российский МИД назвал убийство иранского военачальника «авантюрным шагом», который приведет к эскалации напряженности во всем регионе. Представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что мир столкнулся с проявлением новой реальности, в которой стала возможной расправа над официальным лицом суверенного государства без какой-либо правовой основы.

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