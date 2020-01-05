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06:08 (мск), источник: Известия

В Приморье 30 автомобилей провалились под лед и утонули

Несколько десятков машин утонули в бухте около острова Русский в Приморском крае.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел 5 января в нескольких метрах от берега. Отмечается, что под 30 автомобилями треснул лед и машины пошли на дно. В результате происшествия никто не пострадал.

По данным портала VladNews, жители Владивостока устроили на льду стихийную парковку. Некоторые владельцы попытались своими силами достать машины из воды.

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