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09:59 (мск), источник: РИАМО

Один человек погиб в дорожной аварии на Варшавском шоссе в Москве

РИАМО — 5 янв. Также в ДТП пострадал еще один пешеход.

На Варшавском шоссе в столице столкнулись две машины, в результате аварии автомобиль наехал на пешеходов, погиб один человек, сообщается в Twitter-аккаунте управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«В 21:55 (4 января — ред.) по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, произошло столкновение двух автомобилей с последующим выездом на тротуар, где водитель сбил двух пешеходов», — говорится в сообщении.

В результате дорожной аварии пострадал один человек, второй пешеход погиб.

 Один человек погиб в дорожной аварии на Варшавском шоссе в Москве
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