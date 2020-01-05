09:59 (мск), источник: РИАМО
Один человек погиб в дорожной аварии на Варшавском шоссе в Москве
РИАМО — 5 янв. Также в ДТП пострадал еще один пешеход.
На Варшавском шоссе в столице столкнулись две машины, в результате аварии автомобиль наехал на пешеходов, погиб один человек, сообщается в
«В 21:55 (4 января — ред.) по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, произошло столкновение двух автомобилей с последующим выездом на тротуар, где водитель сбил двух пешеходов», — говорится в сообщении.
В результате дорожной аварии пострадал один человек, второй пешеход погиб.