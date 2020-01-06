Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам

По словам Юсупова, на рейсе из Екатеринбурга в Анапу в 20-х числах сентября на борту присутствовал командир эскадрильи.
«Но хотелось уже поскорее выполнить рейс, ведь все равно, как бы удачно ни завершилась тогда аварийная посадка, никто не погиб, а негатив остался», — вспоминает пилот.
Он хотел, чтобы рейс прошел удачно и перекрыл в воспоминаниях предыдущий.
Перед тем как вернуться к полетам, ему пришлось пройти консультацию психолога и медицинское обследование, а также сдать все тесты. В течение двух дней он занимался тренажерной подготовкой и морально готовился к возвращению.
«Как только зашел в кабину, оказался на рабочем месте, сразу успокоился», — сказал Юсупов.
Пилот также поделился планами на будущее: он хочет закончить ремонт в доме и переехать. Юсупов собирается продолжать летать, география полетов его устраивает.
Инцидент, который СМИ окрестили «чудом в кукурузном поле», произошел 15 августа 2019 года. Самолет с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский. На высоте 20−30 метров он столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборник. Из-за этого двигатель лайнера начал барахлить. Пилоты решили посадить воздушное судно в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб.