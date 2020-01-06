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12:54 (мск), источник: РИА Новости

Пилот севшего в поле A321 рассказал, как возвращался к полетам

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал «Московскому комсомольцу», что смог вернуться к полетам в начале сентября, а не во второй половине месяца. Полеты пришлось переносить из-за различных мероприятий.

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По словам Юсупова, на рейсе из Екатеринбурга в Анапу в 20-х числах сентября на борту присутствовал командир эскадрильи.

«Но хотелось уже поскорее выполнить рейс, ведь все равно, как бы удачно ни завершилась тогда аварийная посадка, никто не погиб, а негатив остался», — вспоминает пилот.

Он хотел, чтобы рейс прошел удачно и перекрыл в воспоминаниях предыдущий.

Перед тем как вернуться к полетам, ему пришлось пройти консультацию психолога и медицинское обследование, а также сдать все тесты. В течение двух дней он занимался тренажерной подготовкой и морально готовился к возвращению.

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«Как только зашел в кабину, оказался на рабочем месте, сразу успокоился», — сказал Юсупов.

Пилот также поделился планами на будущее: он хочет закончить ремонт в доме и переехать. Юсупов собирается продолжать летать, география полетов его устраивает.

Инцидент, который СМИ окрестили «чудом в кукурузном поле», произошел 15 августа 2019 года. Самолет с 226 пассажирами на борту вылетел из аэропорта Жуковский. На высоте 20−30 метров он столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборник. Из-за этого двигатель лайнера начал барахлить. Пилоты решили посадить воздушное судно в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб.

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