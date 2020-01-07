12:17 (мск), источник: ТАСС
В Петербурге полицейские нашли ребенка, который пропал вместе с няней
Девочка провела несколько дней у знакомой матери, противоправных действий в отношении ребенка женщина не совершала.
«Полицией установлено, что девочка, заявление о розыске которой поступило накануне в полицию Выборгского района
Ранее в петербургском главке полиции сообщили о том, что в понедельник вечером в ведомство поступила информация, что 3 января из квартиры в Выборгском районе пропала женщина с пятилетней девочкой, за которой она ухаживала. Мать девочки рассказала полицейским, что женщина не выходит на связь.
Мать вместе со своим сожителем с 1 января распивала спиртные напитки и не обращала внимание на отсутствие ребенка, поэтому не обратилась в полицию ранее.