13:13 (мск), источник: Интерфакс
В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли 35 человек
Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Порядка 35 человек погибли в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Кермане на
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Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Порядка 35 человек погибли в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Кермане на
Кроме того, не менее 48 человек получили травмы.
Ранее иранское телевидение со ссылкой на службы неотложной помощи сообщило, что несколько человек погибли и получили травмы.
Пока не сообщается число иранцев, вышедших на улицы Кермана, чтобы принять участие в траурной церемонии. Вероятно, речь идет о тысячах человек.
Однако, по данным агентства Associated Press, накануне в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.
О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.