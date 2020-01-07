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13:13 (мск), источник: Интерфакс

В Иране в давке на похоронах Сулеймани погибли 35 человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU — Порядка 35 человек погибли в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани в Кермане на юго-востоке Ирана, сообщает во вторник иранское ТВ.

Кроме того, не менее 48 человек получили травмы.

Ранее иранское телевидение со ссылкой на службы неотложной помощи сообщило, что несколько человек погибли и получили травмы.

Пока не сообщается число иранцев, вышедших на улицы Кермана, чтобы принять участие в траурной церемонии. Вероятно, речь идет о тысячах человек.

Однако, по данным агентства Associated Press, накануне в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

О гибели Сулеймани в Багдаде стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

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